SNEŽANA SE ZGROZI KAD JA KADIM KUĆU, IMA U SEBI NEŠTO DEMONSKO: Jovičićeva otkinula Miri brojanicu sa ruke, pa Praizovićeva ŽESTOKO UZVRATILA!

Mirjana Praizović i Snežana Jovičić imale su opasan sukob u rijalitiju, a sada su ponovo ušle u raspravu.

"Ja sam se samo branila. To su moji uslovni refleksi. Ne dozvoljavam napad na mene. Smatram da je zaljubljena u mene i bukvalno mi diše za vrat. Ja sam morala da se odbranim od nje", objasnila je Snežana Jovičić.

foto: Printscreen/Happy

"Njoj odgovara da je grlim i ljubim jer je ona tada u kadru i preklapa me kada sam ja u pravu. Ućutkajte je! Ona je energetski vampir i pokušava meni da otkine brojanicu. Kada ja kadim kuću, Sneža se na to grozi i sklanja se. Ogrebala me kada sam krenula da joj vratim. Ona ima u sebi demonsko, ne zna koju slavu slavi", zaključila je Mira.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir