TRPELA JE NASILJE OD OCA, POPILA ŠAKU TABLETA, PA ZAVRŠILA U KOMI: Životna priča Kristine Ružić sve je ostavila u ŠOKU, javila se i njena MAJKA!

Kristina Ružić (17) već je dobila simpatije naroda s obzirom na to da se nalazi u rijalitiju, a sada se oglasila i njena majka.

Snežana Brodar ispričala je da joj se ne sviđa nastup njene ćerke od početka.

"Smatram da naivnost i neiskustvo govore iz nje. Mislim da se Uroš samo igra sa njom, i da nije iskren. Međutim, ona je u Urošu našla neki oslonac, stekla je poverenje u njega i sve mu priča", rekla je Kristinina majka i otkrila kako je živela Kristina.

"Moja ćerka i ja smo trpele veliku torturu od strane Kristininog oca sa kojim sam ja živela u vanbračnoj zajednici. Taj čovek je osam meseci proveo iza rešetaka zbog nasilja u porodici. Verujte mi da nisam ni bila obaveštena kada je Kristina doživela tešku saobraćajnu nesreću. S obzirom na to da je živela kod oca, on je puštao da izlazi, ali nije vodio računa o njoj. Pustio je da izađe u grad, i kada se vraćala sa društvom došlo je do nezgode, auto u kom je bila prevrnuo se i zaista se teško oporavila nakon toga. Njen otac je uzeo odštetu od 3.000 evra zato što je tužio tog dečka, obećavao joj je da će taj novac uložiti u njeno školovanje, međutim, ne. Ona je od toga dobila samo po koji ručak, i patike. Takođe, Kristina je popila šaku lekova, koje je uzela od supruge njenog oca, i bila je u komi tri dana, što je zaista strašno", ispričala je Snežana i dodaje da je ovo samo početak onoga što je preživela i da nastavak tek sledi.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

