LEPOJ LUKIĆ POZLILO USRED PROGRAMA: Pevačica ne može da dođe sebi zbog NJEGA!

Milutin Radosavljević Mili ponovo je provocirao Lepu Lukić u rijalitiju "Parovi". Lepa je zbog Milija počela da plače, jer navodno je Mili ušao u kuću da nju nervira.

"Svi ga brane! Čim neko mene brani, on skače i vređa me. Ja sam cvetala dok on nije došao", pričala je kroz suze Lepa.

Jelena Golubović je pokušala da uteši Lepu Lukić, predlagala joj je da legne, na šta je Lepa odrično odgovorila. Za stolom se pojavio i Mili pa se rasprava nastavila. Nakon duže rasprave Lepa je odvedena u tajnu sobu kako bi se smirila jer je bila vidno potresena.

"Ti mene smrtno mrziš", zaključila je Lepa Lukić.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir