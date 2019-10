ZOLA I KULIĆI OBMANULI SRBIJU? Sve je bila OPASNA TAKTIKA, procurila istina o zajedničkom POSLU! (VIDEO)

Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Marija razgovarali su u dvorištu, pa su uspeli da sklope dogovor koji je mnoge iznenadio.

Potpuno mirnim glasom su govorili o potencijalnom porodičnom poslu, koji će finansirati honorarima, a tako su zakopali i ratne sekire.

"Znam šta ćemo, otvorićemo taksi stanicu, kupićemo automobile kada izađemo", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

"A kvarovi automobila?", ubacila se Marija.

"To će Zola, on će da radi kao dispečer dok ne položi vožnju, on će da šalje vozila gde treba", rekla je Miljana.

"Ja znam da vozim, brzo ću završiti vozačku", složio se Zola.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Dailymotion

Kurir