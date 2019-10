TUKLI SU ME, UBOLI NOŽEM, A JA SAM SE OSVETIO: Ispovest Ramela Arifija šokirala je sve, a zbog ovoga je POBEGAO U ŠVAJCARSKU!

Ramel Arifi pristao je da odgovori na nekoliko pitanja vezanih za njegov privatni život i to na poligrafskom ispitivanju.

Prvo pitanje za Ramela bilo je da li je u Srbiju došao samo zbog rijalitija, a on je rekao da to nije istina.

"Nisam bio siguran da li ću ući, ali sam veoma srećan što sam ovde", rekao je Ramel, koji je otišao sa Kosova jer je imao problem u školi.

"Imao sam porodičnih problema, u školi, zbog toga sam morao da odem sa Kosova. Živeli smo u to vreme u Prizrenu. Jako smo loše živeli. Ljudi odakle sam ja, nema ih na spisku. U Švajcarsku sam "pobegao" kako bih izvukao živu glavu odatle, jer su se dešavale loše stvari. Bio sam uboden nožem kada je nestala struja na Kosovu, krenuo sam da kupim hleb, međutim, grupa narkomana me je napala i tukli su me. Neko je u tom trenutku izvadio nož i ubo me. Mladim ljudima je smetalo što sam govorio srpski jezik. Kada sam se vratio dole, ja sam se tom momku osvetio. Nastao je još veći haos. Takav sam, ako se nekome ne osvetim, ne funkcionišem. Ima i do mentaliteta, nije sve do okoline", priznao je Arifi.

