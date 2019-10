VODILA SI ME NA PSIHIJATRIJU, GODINAMA SE IŽIVLJAVAŠ: Miljana Kulić urlala na mamu Mariju, pa zaledila sve priznanjem (VIDEO)

Marija i Miljana Kulić i dalje vode bitku zbog njene veze sa Lazarom Čolićem Zolom.

Miljana je počela da urla na svoju majku, jer joj je zasmetalo što je Marija odmah želela da iznese svoj stav.

"Prvo ću ja! Pusti me, nije mi dobro! Nemoj da mi upadaš u svaku reč! Pusti me, ženo, ostavi me! Evo, neka priča gospođa! Pusti me više, ženo, da kažem jednu je*enu rečenicu! Ostavi me na miru! Godinama se iživljava! Možda da nije bila toliko stroga prema meni, možda ne bih birala pogrešne partnere! Ja sam morala godinama da polažem račune, imala sam strah od njih iako me nikada nisu tukli! Ti si me vodila na psihijatriju! Ja sam samo išla pevače da gledam! Ja sam ćutala! Darko, izbacite je napolje", urlala je Miljana.

foto: Printscreen



"Da li si sada ušao zbog interesa? Noću se spremiš i ideš pratiš pevače! Imala si strahove da se vratiš iz Beograda! Ti si išla da gledaš pevače! Samo ti se išlo na Košutnjak! Ne bi išla sa pevačima na sud da si bila prijatelj sa njima", rekla je Marija.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir