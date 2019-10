IMA UNUČE, A MOJE HOĆE DA UBIJE! BOG NEKA JE KAZNI! Zolina majka KUNE Miljaninu i preti da će pasti KRV! Komšije otkrile kroz kakav pakao prolaze Čolići u Derventi!

Zolinoj majci Bosi je strašno pozlilo zbog svega što se dešava, pa je hitna pomoć pre nekoliko dana dolazila u njen stan u Derventi, kako bi joj dali injekciju za smirenje.

Komšinica Zoline mame koja živi u istoj zgradi otkriva da je ona sada spremna da uđe u "Zadrugu" i javno se obračuna s Marijom koja tera Miljanu da abortira.

"Bosa je van sebe, bila je srećna kada je čula da je Miljana trudna i rekla je sinu da mora da uđe u rijaliti i da bude uz nju, kao i da oboje imaju njenu podršku za budućnost i bebz koja je na putu".

"Bosa je Zolu rodila u vanbračnoj zajednici i on je svog oca prvi put video kada je imao 12 godina. Mučenica je zbog toga prošla pakao, namučila se u životu, i zato neće da tako prođe i njeno unuče. Njoj je pre neki dan pozlilo kada je čula kako Marija ubeđuje Miljanu da abortira. Rekla je da će umreti ako Miljana ode na kiretažu."

"Samo kuka na sav glas, ori se ceo komšiluk od njenih jecaja: "To je moje unuče, to je srce babino, imam prava da se ostvarim kao baba! Marija već ima unuče, a moje hoće da ubije. Bog neka je kazni za to što radi. Dabogda je se svi odrekli, da sama ostane! Samo su joj pare u glavi, da je moje dete bogataš, ona bi ga prihvatila. Ako treba idem u "Zadrugu" da se lično obračunam s njom, krv će da padne ako treba"", priča uznemirena komšinica i dodaje:

"Niko ne može da smiri Bosu, sad je prestala i da jede od sekiracije. Uplašili smo se da joj ne stane srce koliko se nervira. Ona je rekla da će da proda imanje u selu i da će taj novac dati Zoli i Miljani, samo da joj ona rodi unuče. Trese se jadnica od muke i plače što Marija šikanira Miljanu i njenog sina."

Komšinica iz Dervente otkriva još da se najviše plaši šta će biti sa Zolinom majkom ako Marija stvarno natera Miljanu na abortus.

"Ne znamo kao će Bosa preživeti ako Miljana abortira. Ona je Zoli rekla da kaže Miljani da je uz njih i da će da im pomaže oko deteta, čak i Željka prihvata kao svoje unuče. Njoj je želja da ima unuče od sina jedinca. Zola isto želi to dete, samo što je sada zbunjen."

