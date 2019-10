DEO SU MORALI DA MI SEKU, IMALA SAM 2 OPERACIJE: Nataša Radan progovorila o OGROMNOM PROBLEMU, u snu je imala obilno krvarenje! (VIDEO)

Bane Čolak uhvatio je Natašu Radan za uvo, a ona mu je otkrila ozbiljnu stvar iz prošlosti.

Čolak nije znao da je zadrugarka prošla kroz ozbiljnu operaciju, pa je Nataša otkrila detalje.

"Nemoj, mrzim kad me neko tu pipne. Imala sam dve operacije, vidiš da nemam minđuše. To je moglo da mi utiče i na mozak i na sve. Nekoliko puta mi cela minđuša uđe unutra i samo krene krv. Imala sam obilna krvarenja i morali su to da mi seku. I najviše mrzim kad mi neko dira uši", ispričala je zadrugarka.

