LEPA LUKIĆ NAPUSTILA PAROVE! Pobegla od Milija, nije mogla da trpi njegove PROVOKACIJE i UVREDE! Evo kako joj je to pošlo za rukom!

Lepa Lukić napustila je svojevoljno jutros rijaliti "Parovi" jer više nije mogla i želela da trpi provokacije Milutina Radosavljevića Milija, saznaje Kurir.



Pevačica se poslednjih dana često sukobila sa starim neprijateljem zato što ju je prozivao i napadao otkako je ušao u takmičenje. Tako je bilo i u prošloj sezoni Parova, gde su se posvađali kada je Mili rekao da je Lepa abortirala i da zbog toga nikada nije mogla da ima decu.

foto: Happy screenshot

Lukićevoj je juče ujutru saopšteno da ima nagradni izlazak u grad jer je najbolje odradila zadatak hodanja unazad, a ona je iskoristili tu priliku da se više ne vrati u luksuznu vilu.

foto: Pritnscreen

- Čim je napustila Hepi televiziju, ona je rekla da više neće da se vraća. Pokušali smo da je ubedimo da odustane od te ideje, ali nije vredelo jer je stalno ponavljala da se u vilu može vratiti samo mrtva! Na kraju smo morali da joj ispunimo želju i da je odvedemo kući, umesto u šetnju gradom, kako je bilo planirano. Lepa nam nije rekla razlog zašto neće više da bude u Parovima, ali je više nego jasno da je to zbog Milija koji je stalno provocira. On ima pravo na to jer je regularan način borbe u rijalitiju, pa produkcija ne može da ga kazni u takvim situacijama. Žao nam je što je došlo do ovoga - rekao je naš izvor sa Hepija.



Pevačica nije odgovorila na naše pozive.

foto: Pritnscreen

I. Ercegovčević/ foto: Printscreen

Kurir