SVAKA MAJKA ZNA ČIJE DETE NOSI! Miljana kaže da je Zolino, a revoltirani Tomović iz Crne Gore uvlači i trećeg muškarca! Samo ne zna ko je!

Kako su Miljana, Marija i Zola su pomenuli Bojana Tomovića i rekli kako on ima želju da uđe u Zadrugu i razdvoji budiće roditelje, pa pevač nije mogao da ćuti.

Naime, budući da je prvo tvrdio da je on otac deteta koje Miljana nosi.

On je tražio da abortira, jer će navodno njihovo dete biti "psihički bolesnik", a sad tvrdi da ga ne zanima jer je Miljana rekla da je bila i sa drugim muškarcem.

- Evo kako se sama odala i za hotel u kojem smo se "družili" i za Crnu Goru, a posle laže i maže jadnog Zolu i celi Balkan. Bio sam siguran da je dete moje, sve do sinoć, kada je izjavila da je krajem avgusta bila i sa nekim tipom iz Vojvodine, a ja to nisam znao, jer sam je u to vreme blokirao na fejsu, na instagramu, na viber, svuda, jer nisam više psihički mogao da izdržim progon od dotične. I sve ovo što sada u Zadruzi lupeta je zato što je ljubomorna na svoju majku, jer zna da se mene kasnije fizički privukla Marija, koja je i lepša i po godinama meni bliža, nego njena ćerka. Tako da me Miljanina trudnoća apsolutno više ne zanima, nek radi šta hoće i nek je živa i zdrava 100 godina - izjavio je Crnogorac.

Srbiju Danas

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir