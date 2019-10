MOJA ŽELJA JE BILA DA SE KUĆA U NIŠU SRUŠI DO TEMELJA, A EVO ŠTA SE DESILO! Miljana razvezala jezik: Ovo o Kulićima niko nije znao! POSEBNO O MARIJI! (VIDEO)

Miljana Kulić tokom lažnog poligrafa između ostalog progovorila je i o porodičnoj kući u Nišu, u koju je i te kako ulagala. Tom prilikom je voditeljima zadrugarske radio emisije, ali i šire, objasnila da je majka nije iskoristila za to, niti da joj je to ikada bila namera, kao što se jedno vreme šuškalo.

Temperamentna Miksi, iako podvrgnuta lažnom poligrafu, tvrdi da je govorila istinu, pa je ovim odgovorom zaustavila brojne zle jezike.

"Miljana da li misliš da te majka iskoristila da napraviš kuću u Nišu?" glasilo je pitanje.

"Ne, moja majka mene nikada nije iskoristila. Ja sam želela da se naša kuća uradi jer se izlila Nišava i bila je vlažna kuća. Htela sam da Željko uđe u kuću koja je čista, da sve bude tip top i uvek sam pitala produkciju dokle su stigli radovi, ja sam tada bila u 'Zadruzi", pričala je Miljana.

"Moja majka je to pravila dok ja nisam bila tu, a ja sam svaki dan pitala produkciju dokle su stigli, tražila pozive, čula se sa majkom, kada sam došla kući svi računi su me sačekali, ali ja nisam želela da to gledam", zaključila je ona.

