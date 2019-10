ŽELJKO I MARIJA IZAŠLI IZ RIJALITIJA: Miljana Kulić se IZLANULA, evo šta su radili njena majka i SIN!

Dete Miljane Kulić živi sa njima u rijalitiju u posebnoj prostoriji, a sada se učesnica izlanula da joj sin u jednom trenutku nije bio u Beloj kući.

"Što se tiče mog i Zolinog odnosa, ja ne osećam više, da sam samo ja ta koja trčkara za njim, zaista se osećam voljeno. Ali jutros sam se nešto iznervirala, posle Gagijevog rođendana, htela sam da poranim kako bih bila sa Željkom što više, ustala sam u osam, ali on je otišao na vakcinu sa mamom, ja sam posle bila sa njim do pola četiri, a Zola još uvek nije ustao. Bilo me sramota da ga probudim i bila sam veoma razočarana zbog toga", rekla je Miljana i dodala:

"Nemam potrebu i želju da ga budim, on mora da ima osećaja da sada ima obaveze i da mora da se trgne. Kad je ustao rekla sam mu da mora da se promeni, baš me je to povredilo."

