KIKI IZGUBILA GLAVU ZA ALBERTOM! GLEDA ME I NAMIGUJE: Priznala mu svoja osećanja, a ovako ju je Galorini ODUVAO! (VIDEO)

Kiki Nikolić priznala je da je zaljubljena u Alberta Galorinija, ali i otkrila da joj Dinin brat uzvraća simpatije.

"Htela sam da kažem da više nisam zaljubljena u Alberta, ja ga sada volim. Ušao mi je u srce! On mi je rekao da me voli. Ne bih se ja zaljubila da ne osećam nešto s njegove strane. Ali znam ja kad me on gleda u oči i namiguje", završila je Kiki.

Albert je potom ušao u Tajnu sobu, gde je Kiki jasno stavio do znanja da nema osećanja prema njoj.

"Ja ne mogu da verujem da praviš ove scene. Kaži šta imaš da kažeš. Ti znaš da te ja cenim i poštujem. Ali ja nisam za tebe. Nisam zaljubljen u tebe", rekao je Albert.

