MILOJKO I MILIJANA PREVARILI SU MILIONE LJUDI? Đorđe Tomić raskrinkao bračni par, više neće da ćuti! (VIDEO)

Đorđe Tomić žestoko je isprozivao Milojka i Milijanu Božić, jer smatra da su slike koje su isplivale deo njihovog plana.

"Milojko je iskompleksiran, to je dogovoreno da bi imalo o čemu da se priča da se slike objave. Kada mu nešto kažemo, on kaže: "Pa to je bilo pre svadbe", rekao joj je da će joj samo jednom oprostiti", rekao je Đole.

Đole mu je prebacio i to da je siromašan jer je za kume na svojoj svadbi uzeo osobe koje je poznavao svega dva meseca.

"Kod tebe bilo 50 ljudi na svadbi", prebacio mu je Đole, a Milojko tvrdi da ih je bilo 5.000.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

