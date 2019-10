ZOLU NA VEŠALA! OBESITE GA! Pakleno stanje u rijalitiju: Kulićka se slomila pred svima, a on REŠIO DA JE DOKUSURI!

Tokom izbora najomraženijeg zadrugara, na veliko iznenađenje mnogih, Marija i Zola nisu izabrali jedno drugo. Di-džej nije napravio taj korak zbog Miljane, a Marija je istakla da je on za razliku od Matore i Miće nije toliko ni uvredio.

Međutim, kada je otkrila na koga sumnja da Miljani puni glavu, Mića je uzviknuo:

" Zolu na vešala! Obesite Zolu! Najbolje je to... kada ne možete ništa drugo", što je mnoge uznemirilo.

Naime, Marija tvrdi da Gavrić i Janjuš Miljani sve vreme "pune glavu i igraju igru protiv nje", što joj se nimalo ne dopada. Vidno potresena, ponovo se slomila pred svima u rijalitiju. Dok je govorila suze su joj lile niz lice.

foto: Printscreen

"Janjuš se meša i puni glavu Miljani. Isto to radi i Mirko Gavrić. Zola mi nije drag, ali ne mrzim ga. On prema meni nije imao loše obraćanje. Zolu ne mrzim nikako, ali nije mi drag. Što se tiče devojaka, to je Matora, baš se loše ponela", rekla je Marija, pa tako izabrala najomraženije, makar što se nje tiče.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

