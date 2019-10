VODITE ME ODMAH ODAVDE, ŠTO PRE! Miljana preklinjala da napusti Zadrugu, a onda je usledio OBRT kad su joj doneli OVO! (VIDEO)

Miljana Kulić je iskoristila priliku i apelovala je na produkciju da je puste iz "Zadruge 3", ne bi li otišla kod doktora.

"Molim vas, pustite me kod lekara, mnogo mi je loše. Nos mi je zapušen već četiri dana, malaksala sam, jedva ustajem iz kreveta, dobiću temperaturu. Nos, grlo i sve živo me boli... Zamolila bih vas da me vodite što pre, hvala", rekla je Miljana.

Miljana nije izašla iz "Zadruge", ali se nakon toga vrlo brzo smirila. Pošto su nakon dobro obavljenog zadatka, svi zadrugari dobili picu za večeru, ona i Zola su uzeli njihov obrok i uputili se ka njihovoj sobi gde su imali seks.

Kurir.rs

Kurir