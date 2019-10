POKAZAO MATORKI ŠTA RADI MLADA RAKETA: Era Ojdanić video BAHANALIJE koje izvodi njegov UNUK i nema ništa protiv! Problem je samo UROŠEVA MAJKA!

Uroš Anđelić dozvolio je prostitutki Vidi Kokić da ga oralno zadovolji pred kamerama, a sada je situaciju prokomentarisao njegov deda Era Ojdanić.

Era ne smatra da je njegov unuk uradio pogrešnu stvar.

"Šta ima loše u tome? Ona je to tražila, on joj je samo pružio to zadovoljstvo. Rekao sam mu pred ulazak da bude opušten i da se zeza, izgleda da se previše opustio. Ne radi on ništa što ne rade njegovi vršnjaci, pokazao je matorki šta radi mlada raketa", rekao je Ojdanić.

foto: Happy screenshot

On je rekao i da ga je kćerka, Uroševa majka, zvala i rekla da od sramote ne sme da izađe na ulicu.

"Ljuta je, ali će je proći. Uroš nema oca, umro je pre dve godine. Mene svi zaustavljaju na ulici da mi kažu kako Parove gledaju baš zbog Uroša i kako je pravi šoumen", zaključio je Era.

foto: Printscreen Kurir TV

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Damir Dervišagić

