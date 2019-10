NE SEĆAM SE PRVOG S*KSA, BILA SAM PIJANA: Mira priznala kako je izgubila nevinost i šokirala SVE, a evo koliko je godina imala! (VIDEO)

Devojke u rijalitiju pričale su o tome kada su izgubile nevinost, a izjava Mirjane Praizović šokirala je sve.

Nevena Kalaver je prva otvorila dušu i priznala da je na početku imala veliki strah.

foto: Damir Dervišagić



"Bila sam sa dečkom skoro 10 godina. Nisam htela da dam 6 meseci, jer me bio strah. Nisam znala koliko je to prelepo, da sam znala, ranije bih to uradila. Imala sam 15 godina i drago mi je", rekla je Nevena.

"Ja sam gledala crtani film "He-men" kad god sam se spremala da izgubim nevinost. Prvog s*ksualnog iskustva se ne sećam jer sam bila pijana. Imala sam 16 godina i krenula u srednju školu", rekla je Mira i šokirala ukućane.

