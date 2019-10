DALEKO JE OD ŽENE, NIJE SE OPREDELILA: Mili raskrinkao Kiki, prvo je primetio OVO! (VIDEO)

Milutin Radosavljević Mili priznao je da je primetio kako Kiki i dalje ima muške hormone, pa i da je ljubomorna na druge žene.

"Ona je malo i muško, ja sam te analizirao dobro, u životu ne možeš da napraviš dinar i po, primetio sam da si često ljubomorna na žene kad odu kod njehih muškaraca, imaš ti i muških hormona pored ženskih. Slažeš li se sa mnom?", pitao je Mili takmičarku.

"Kiki me je par puta pitala da li bi spavao sa ovom, sa onom...", govorio je Pavao.

"On još nije odstranio testise, još uvek ima muških hormona, ona je još 30 do 35 posto muškarac, on je daleko od žene, tako da nisi se još opredelio", rekao je Mili.

Kurir.rs/K.Đ

