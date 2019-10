DRUGARICA KARIĆEVE BIVŠE IZNELA DETALJE NJENOG ŽIVOTA: Evo šta se sve dešavalo sa Stefanom i kakvo detinjstvo je imala Jelena Pešić!

Drugarica Jelene Pešić progovorila je o njenom odnosu sa Stefanom Karićem, sa kojim je bila u vezi van rijalitija.

"Njihova veza je počela u februaru ili martu, trajala je nekih dva meseca, više su se oni upoznavali, ali bilo je lepo, postojale su emocije. Svako je imao svoj razlog zbog čega su se razišli. Stefanov je to što Jelena njemu nije pružala mnogo pažnje, dok je ona bila u fazonu da je on nezreo", otkriva Jelenina podrška.

Jelenina drugarica iskreno je rekla i koja je razlika između Ive Grgurić i Pešićeve.

"Meni je to stavljanje u koš nečega što ne ide jedno sa drugim. Ne bih rekla ništa ružno o Ivi, ali one su potpuno suprotne osobe. Ne mislim da ih treba porediti, Iva je samo neko ko je spremniji da otvoreno pokaže svoje emocije, da li je igra ili istina, apsolutno je nebitno, ona je samo drugačiji lik od nje, Jelena je ipak iskrenija. I mislim da gospodinu Osmanu treba ostaviti ono što se njemu više sviđa", rekla je.

Na pitanje da li Jelena i dalje voli Stefana, ali i obrnuto, prijateljica otkriva da postoje emocije i to veoma vidljive sa obe strane. Jelenini prijatelji tvrde da je ona borac u svom životu, te nam je drugarica otkrila i kakvo je njeno detinjstvo bilo. Jelena je pričala o bratu Peci zbog kog je njena porodica morala sve da rasproda, kako bi imali sredstava za lečenje, ali da to nisu doživeli kao tragediju, već da ih je ta situacija još više zbližila.

"Njeno odrastanje je bilo sjajno, ima divnu porodicu koja joj je mnogo privržena. Ima dva brata i generalno, mislim da je to porodica koju svako može da poželi. Bilo je nekih priča o njenom bratu Peci, koji ima Daunov sindrom, ali to je prihvaćeno kao normalno, on je veoma vezan za Jelenu i oni funkcionišu kao jedna prava porodica i baš je podržavaju", kaže drugarica, pa otkriva kako je Jelenina porodica odreagovala na njen ulazak u rijaliti, kao i kakvo je njihovo mišljenje o Stefanu:

"To je bilo jako zanimljivo, ona je odlučila i zvala sve nas da nam saopšti, i to je bilo neverovatno, svi smo bili šokirani. Ali kad smo svi mi prihvatili to, e onda je ona ostala u šoku. Ali svi su super, svi je podržavaju i nema nešto što joj zameraju. I Peca, i Lazar su preponosni na nju. Oni Stefana vole od pre i uvek je bio savršen prema Jeleni, uvek je bio džentlmen. Oni ga i sad podržavaju, ne mogu da kažem da su fanovi odnosa sa Ivom, ali to je sve još uvek početni stadijum."

