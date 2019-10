MATORA SAM, ALI ĆU OVO RADITI DO SMRTI: Prostitutka Vida priredila BAHANALIJE u RIJALITIJU, priznala koliko zarađuje u SRBIJI, a učinila bi sve za OVO!

Vida Kokić koja je bila gost u "Parovima" gde je napravila skandaloznu scenu sa takmičarem Urošem Anđelkovićem.

Ona ga je oralno zadovoljila usred programa, što je naišlo na osudu javnosti.

"Šta vas briga zbog čega sam ja to uradila? To je moja stvar! Mene popularnost ne interesuje, samo me novac interesuje! Ja sve radim zbog para, tako da, ako vas zanima da pričate sa mnom, morate da mi platite", rekla je Vida bez pardona.

foto: Printscreen Happy

Vida ne želi da otkriva koliko koštaju njene s*ksualne usluge, ali je priznala cenu "razgovora".

"Platite mi 300 evra i dobićete intervju! A što se tiče mojih s*ksualnih usluga, moja je stvar koliko ih naplaćujem", rekla je ona.

"Koliko sam samo nevinosti skinula mladim momcima. Neću da lažem, ovaj posao je često i meni bio užitak. Zato nisam uvek uzimala samo novac - nekada mi kupe parfem, lep slatkiš, pa čak i karton kobasica. U Srbiji sam imala nekoliko mušterija dnevno, zaradim 60 maraka i super mi je. Međutim, mnogo sam i trošila, a nisam bila svesna toga da godine prolaze. Proćerdala sam sav novac i sada ovako matora moram da radim i radiću ovo do smrti jer nemam stalno za hleb", zaključila je Vida.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Printscreen/Happy

Kurir