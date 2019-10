STARAC MILOJKO BACIO OKO NA NAJMLAĐU TAKMIČARKU: Ona ima 17 godina, a njega baš briga, prati je pogledom! (FOTO)

Milijana i Milojko Božić ušli su zajedno u rijaliti, a sada je jedan takmičar raskrinkao starijeg učesnika.

Naime, starijem Milojku se dopala učesnica Kristina Ružić (17) i to su svi počeli da primećuju.

"S obzirom da je Milojko bio sa Milijanom kada je ona imala 15, 16, 17 godina pa su onda napravili blagu pauzu. Možda ovde ne bi, ali da je na drugom mestu možda bi je obletao. On voli one koje su rastrojene, razbijene u životu i onda ide linijom manjeg otpora. Pozvao bi je na kafu, daće čika Milojko za čokoladu i tako to. Nije gadljiv na piletinu", rekao je Mili.

"Otkad sam ja bacio pik na Milijanu, tu se Milojko naoštrio na Kristinu! Video sam kako je gleda! Kada je Kristina ustala sa garniture u dvorištu, Milojko je sedeo preko puta pa je gledao u pozadinu, brk mu se smešio", vikao je Uroš, a Milojko je sve negirao.

