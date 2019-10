USRED DRAME SA KIJOM, GAGI OPLEO PO SLOBI: Đogani je u OVOM trenutku primetio da nešto NE VALJA! Pomenuo i pevačevu MAJKU DRAGINJU!

Gagi Đogani trenutno se nalazi u rijalitiju gde je otvoreno pričao o Slobi Radanoviću, koji je bio sa njegovom ćerkom Lunom.

"Nije mi javio ni telefonom da mi kaže: "E Gagi, hvala na podršci, što si bio tu". U emisijama je gostovao i pričao o Luni tako škrto kao da nikada nije bio sa njom, kao da je nikada nisi voleo. Pa čekaj malo, lomio si ovde ruke i noge, koga ti blefiraš, kakav si ti to čovek. Slučajno sam bio u Zrenjaninu i svratio sam kod njegovih . Nazvao sam Draginju i otišao tamo da joj dam podršku, to su stariji ljudi, žena je u bila u haosu u glavi. Ne zna šta je rijaliti. Ja sam otišao da im objasnim da se ne sekiraju. Ja joj kažem: "Nemate šta da brinete, to je rijaliti. On je lep dečko, , lepo peva kad bude izašao imaće lepu karijeru". A, onda je Draginja kod Dušice u emisiji prokomentarisala da sam ja bio u Zrenjaninu, ali nisam bio na ručku. Tu sam već primetio da nešto nije u redu", priznao je Gagi.

foto: Sonja Spasić

On je otkrio i da mu se Sloba nije ni javio kada je bilo finale druge sezone rijalitija.

"Sloba čak nije hteo da se pozdravi sa mnom na finalu "Zadruge 2". Da li sam ja to zaslužio? Ajde bre dečko, odakle si ti, juče si počeo da pevaš, već si umislio da si zvezda . Ja ti druže želim sve najbolje, ali ne znam šta sam ti ja uradio da ti novinarima govoriš da nećeš da se pozdraviš sa mnom", završio je Gagi.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

