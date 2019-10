ZOLA I MARIJA POSVAĐALI SE OKO EVRIĆA: Kulićeva otkrila koliko su Lazar i Miljana SPISKALI na KOCKU za 30 dana, nisu imali ni za cigarete! (VIDEO)

Marija Kulić sedela je sa Lazarom Čolićem Zolom u dvorištu, pa su ušli u raspravu zbog novca.

Miljanina majka tvrdi da je njena ćerka otišla kod Zole sa 10.000 evra u džepu, a vratila se sa 4.000 evra posle mesec dana, sve zbog kockanja.

"Ne, nismo prokockali. Znaš ti koliko smo mi jeli, na to smo trošili pare. Odemo mi tako slučajno i to je to. Ona se naložila bila. Jedno veče nismo imali para za cigarete, a imali smo nešto malo para, sa tom malom svotom novca smo zaradili da jedemo i sve. Imali smo oko 2.000 dinara, a dobili smo 500 evra tada i to nas je privuklo da probamo opet", govorio je Zola.

