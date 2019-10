JEDINA JE ONA SASULA MIJATOVU SVE PRAVO U LICE: Prijatelji ćute i prave DEBILA od njega, a on je podeljena ličnost! (VIDEO)

Ornela Mijatović rešila je da kaže Dimitriju Mijatovu sve što misli o njemu za stolom.

Učesnica je uvek bila na njegovoj strani, ali joj smeta to što pije alkohol.

"Što se tiče Mijatova, vidim da pojedini ljudi ne žele da iznose mišljenje o njemu. On je podeljena ličnost, kad je trezan i kad je pijan. Kad je trezan miran je, kad je pijan on je zlo od čoveka. Prijatelji neće da mu ukažu na to, samo ćute i prave debila od njega", rekla je Ornela i dodala:

"O njemu mislim sve najbolje samo kad je trezan! Kada je meni zasmetao ja sam htela da mu pomognem oko alkohola!"

