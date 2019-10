ĐOGANIJEVA JE 7 SATI BILA KOD MIRKA GAVRIĆA! Otvorio usta kućni prijatelj pa PROPEVAO posle GODINU DANA! (VIDEO)

Mirko Gavrić rešio je dok je sedeo sa Gagijem Đoganijem da ispriča šta se dešavalo u njegovoj kući posle "Zadruge 2" kada je Luna Đogani izašla kao drugoplasirana sa etiketom ljubavnice zbog čega je javno osuđena.

Đoganijeva je naišla na mnogobrojne osude sa kojima se jedva suočila. Gavrić je nakon prve sezone bio Lunina velika podrška, a on se prisetio razgovora koje je vodio sa Lunom u tom periodu, pa je sve ispričao denseru.

"Kad se setim one prve sezone, ja na moru, ona me zove preko video poziva, vrišti, priča kako su je svi osudili. Posle 20 dana, ona mi piše i kaže da bi volela da dođe do mene. Ona je bila kod mene šest, sedam sati. Bila je ubijena, gledala je u jednu tačku. Ustanem da je prodrmam, ona meni priča kako je boli što je ona osuđena sa svih strana. Mnogo joj je teško bilo", pričao je Mirko Gagiju, ali i mnogobrojne gledaoce koji su iz dana u dan gledali Lunine nervne slomove prem kamerama u Šimanovcima.

Podsetimo, Luna Đogani i Sloba Radanović bili su u ljubavnoj vezi tokom "Zadruge 2", iako je pevač tada i dalje bio u braku sa Kristinom Kijom Kockar.

Kurir.rs, MV/ Foto: Printscreen

Kurir