PLAĆAJU GA 500 DINARA DA TAPŠE IZ PUBLIKE! Još jedan Đogani rođen je za kamere, a njegov sin je BIVŠI RIJALITI takmičar! SNAŠAO SE! (FOTO)

Dok su se pre skoro tri decenije Đole i Gagi Đogani odlučili da se bave muzikom i plesom, njihov rođeni brat Dario opredelio se da statira u emisijama, filmovima, serijama, reklamama i spotovima.



Kako Kurir saznanje, otac bivšeg učesnika „Zadruge“ Adama Đoganija već 25 godina deo je publike raznih šou-programa, što mu je postalo profesija.

Tražen statista



Njegova dnevnica kada su emisije u pitanju je oko 500 dinara, a posao mu je samo da sedi, smeje se i aplaudira. Za razliku od njegove braće, koja se bave javnim poslom, on nikada nije želeo da bude deo toga. Iako se Dario pojavljuje ispred kamere, akcenat nikad nije na njemu, pa gotovi niko i ne zna da je u pitanju Đogani kada upadne u kadar.

- Dario je mnogo dobar čovek. Ako je neko pratio ponašanje njegovog sina u rijalitiju, shvatiće da mu je kućno vaspitanje na prvom mestu. Pošto je Đoletov i Gagijev brat uvek bio lep i zgodan čovek, svi su ga forsirali da se priključi Gagiju i Đoletu u muzici. On to nikada nije želeo jer ga pevanje i igra ne zanimaju na taj način, a svoju lepotu i pozitivnu energiju iskoristio je na način za koji je on smatrao da je najbolji. Dario se opredelio da se bavi statiranjem, i to uspešno radi više od dve decenije - otkriva naš izvor i dodaje da je Dario već poznat statista, te se pojavljivao u najjačim televizijskim projektima i serijama, za koje redovno dobija pozive.

- Redovno sedi u emisiji „Praktična žena“, a fotografije iz studija objavljuje na društvenim mrežama. Bio je u brojnim emisijama na Pinku, Hepiju, RTS, Prvoj, ali on najviše voli rad na filmu i serijama. Pošto u studiju samo sedi, u ovim drugim stvarima sve je drugačije. Tu ima akcije, nosi kostime, druži se s poznatim glumcima.

Oduševljen glumcima



- Đogani je oduševljen filmskim umetnicima. On se trenutno pojavljuje u seriji „Crveni mesec“, a statirao je i u „Senkama nad Balkanom“, „Ivkovoj slavi“, „Ujki“, kao i u mnogim filmovima i spotovima. Bio je i kod brata Đoleta u spotu za pesmu „Nema više cile mile“, gde je glumio pilota. Odlično se snalazi u svemu i s godinama je zavoleo svoj posao, ispunjava ga na razne načine - otkriva naš izvor.

Pozvali smo porodicu Đogani za komentar, ali niko nije odgovarao na pozive.



Familija Dario u sjajnim odnosima s braćom

Opšte je poznato da u višečlanoj porodici Đogani postoje razni sukobi, nezadovoljstva i netrpeljivosti. Međutim, Dario je izgleda jedini koji se nikada ni sa kim nije posvađao. On je u odličnim odnosima i sa Đoletom, a isto tako i sa Gagijem i ostalom rodbinom. Ne meša se u tuđe sukobe, već se trudi da uvek svima izlazi u susret i pomaže koliko može. foto: Printscreen

Kurir.rs / Marija Dejanović, MV / Foto: Printscreen, Sonja Spasić

