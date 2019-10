ĐETIĆ RASKRINKAN! MUVA SE SA 4 DEVOJKE, SA MINOM IMA I REDOVAN S*KS, A S NJOM U TAJNOJ VEZI! Vladimir Tomović 5 meseci u ŠEMI sa Sarom Reljić, skovali i PAKLENI PLAN za njegovu pobedu!

Vladimir Tomović je u tajnoj vezi sa učesnicom "Zadruge 1" Sarom Reljić!

Tomović i Reljićeva navodno su otpočeli vezu krajem jula, ali su se dogovorili da on to ne pominje u rijalitiju i da ljubav kriju dok on ne izađe.

Naime, dobro obavešteni izvori tvrde da su upravo Sara i Vladimir napravili dogovor pred njegov ulazak u "Zadrugu" i da sve ovo što Tomović radi je deo njegove i Reljićeve igre.

"Vladimir i Sara su zajedno od jula. Komunikaciju su počeli preko Instagrama, ali su se brzo zbližili. Ona je bila nekoliko puta kod njega u Crnoj Gori, gde je upoznala njegovu porodicu, a isto je učinio i on.

Zajendo su se dogovorili da Vladimir u Zadruzi promeni što više devojaka i da mu je to siguran put do finala. Ono što je čudno jeste da Sara uopšte nije ljuta na njega iako je bio sa četiri devojke, a sa Minom Vrbaški redono ima i seks.

Vladimir je nekoliko puta i rekao u rijalitiju da ga napolju čeka neko do koga mu je jako stalo i kako je neko od te devojke umnogo blizak ušao u rijaliti.

"Neka on radi što god hoće. Ja s njim do sad nisam bila, ali nikada ne reci nikad", bila je tajanstvena Reljićka.

