JE*AĆU MU MAJKU! NJIHOVE SELJAČKE FORE! Miljanin otac progovorio o UGOVORU, PARAMA, a Zolinom menadžeru poslao BRUTALNU poruku

Miljana Kulić pocepala je ugovor na osnovu kog su Zolini honorari pripadali njoj.

Miljanin otac Siniša Kulić rekao je da je znao da će njegova ćerka tako da uradi jer njoj nije do para.

"Ja sam znao da će to tako da bude, još i kada su prvi put potpisivali to. Kada mu je cepala ugovor, Miljana mu je rekla: "Vaško, pa ja sam tebe otkupila", ja ću da mu je*em majku za ono što je meni pričao, ja ću da mu objasnim kako znam na svoj način. Sa mojim emocijama i sa mojim detetom, ne može da se igra! Za one poruke koje mi je pisao njegov menadžer, je*aću mu majku! On je dolazio kod nas u kuću. Ja ti kažem, znao sam da će Miljana Zoli vratiti taj novac, jer njoj pare ne trebaju, ona ga je samo otkupila", rekao je Siniša Kulić.

foto: Pritnscreen

Miljana Kulić poručila je nedavno Lazaru Čoliću Zoli da njen otac podržava njihovu vezu. Opšte je poznato da je Siniša često govorio kako je protiv njihove ljubavi, a mi smo želeli da čujemo zbog čega je promenio ploču. Kulić je istakao kako svojoj deci pre svega želi najbolje i da će uvek podržati ćerke, pa čak i kada se ne slaže sa njima.

"Ne, ne, ne... Miljana je plakala i ja sam joj rekao: "Ja kao tvoj otac, koga ću da podržim, ako neću tebe, svoju decu i suprugu?! Moje mišljenje, ako hoćeš da ti kažem hoćeš, ako nećeš onda radi kako misliš da treba". Rekao sam joj da je Zola jedan folirant i stojim iza toga, on je nažalost manipulator i to Miljana ne prihvata. Ja očekujem da vidim njega i njegovog menadžera, da im objasnim neke stvari. To su foliranti jedni, dripački, koji misle da su namazani svim farbama, a namazani su go*nima - priča Siniša Kulić"

"Zolina majka je meni pisala poruke non-stop, a ja joj nisam odgovorio na poruke. Slala je neke poljupce gde ih ona podržava, ja razumem Miljanu, htela je da me ubedi da ih ja prihvatim. To su seljačke fore da bi došli do para preko nje. Miljani nije do para", zaključio je otac.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir