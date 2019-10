ZNAM DA GA BOLI UVO I DA GA NE ZANIMA! Dalila se pravda Dejanu zbog đetiće, Dejan stisnuo zube! (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević su u skladnoj vezi i gledaoci mogu da primete da među njima nema nikakvih trzavica i svađa, međutim kada je u pitanju Vladimir Tomović i zadrugarkin odnos sa njim, nije im bilo svejedno.

- Pričam sad sa Matorom o Vladimiru, ja sam tek sad svarila šta je on rekao kod Ognjena, kao "Postoji čudna kao energija", na šta to tebi može da aludira, pričala sam sa njom i kažem joj "Ja neću da Deki sad tu dolazi u neprijatnu situaciju, znam da ga boli uvo i da ga ne zanima, ali šta ako se desi i on kaže "Teraj se u p*čku materinu i ti i on", jer ja prva ne bih volela da se tako priča o takvim stvarima" i meni Matora kaže da odreagujem - pravdala se Dalila dok je Dejan ćutao.

- Ja jesam odreagovala. On svaki put tako dobaci nešto i tako se sprdamo a možda stvarno... kaže Matora da je tako bilo i sa njom i sa Sanjom, u stvari sa njom, znaš onda kada je... - nastavila je ona.

Kurir.rs

