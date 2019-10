SLAO MALOLETNICI SVOJ POLNI ORGAN I PISAO JOJ VULGARNOSTI! Milija BESNI otac sačekao u MRAKU i isprebijao ga pesnicama!

Kontroverzni učesnik rijalitija Milutin Mili Radosavljević Parovi poznat je po tome da je oduvek bio problematičan i da je upadao u nevolje.

Tokom jedne pauze između dva učešća u rijalitiju, Mili je uživao u popularnosti, a slava mu je udarila u glavu. Uživao je u porukama koje su mu slale obožavateljke, a vrlo često nije glao koje su godište devojke, zbog kojih umalo nije stradao.

- Mili je bio lud tih dana, nije znao gde udara od žena i devojaka koje su ga jurile i želele da budu sa njim. Otvoreno su mu nudile se*s, orlani se*s i svašta još. To je bila invazija. Mili nije bio svestan svoje popularnosti, pa je svakoj od tih žena odgovrao i ispunjavao želje koje su imale. Slao im je fotke svog polnog organa bez pardona, ne razmišljajući da li su udate, punoletne, imaju li momke. I one su njemu slale svoje gole fotke, na koje je on onanisao. Bilo je tu i video-poziva, skajpovanja i ko zna čega još - kaže izvor blizak Milutinu.

- Mili je tada odlepio za jednom devojkom, barem je tada mislio da je devojka i da ima preko 20 godina. Njoj je svakog dana slao svoj polni organ, a ona njemu gomilu golih slika. Slao joj je razne poruke, vulgarnosti kakve imate samo u jeftinim po*rno-romanima. Navukao se on pošteno na nju i njene perverzije, a onda je usledio šok. Naime, bila je u pitanju maloletnica kojoj je bilo zanimljivo da se igra sa svojim TV idolom. Igra je trajala sve dok njen otac nije otkrio poruke, od kojih mu se zavrtelo u glavi. Još kad je video Milijeve gole slike pao mu je mrak na oči. Ćerki je odmah oduzet telefon i laptop, a onda je besan odlučio da se obračuna sa manijakom koju zavodi maloletnu ćerku. Sačekao je Milija u jednoj mračnoj ulici, a onda ga je spopao: "Pederčino, ćelava, kome ti zavopdiš maloletnu ćerku? Je*em li ti sve na svetu. Ima da te sahranim, pi*ko jedna prljava", dohvatio ga je nekoliko puta i iznabadao u glavu. Da dok inisu razdvojili, Mili bi ostao bez zuba i bez nosa - završava izvor.

