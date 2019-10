STRAŠNA ISTINA SE KRIJE IZA KIRETAŽE! Miljana Kulić mora da abortira zbog jezive bolesti?! NIŠLIJKA PROLAZI PAKAO

Miljana Kulić, iako u prvom momentu nije htela ni da čuje za abortus pa se sa majkom zbog toga svađala, promenila je mišljenje i odlučila se na intervenciju iako se onda već dva puta promenila termin.

I dok se po "Zadruzi" nagađa o razlozima odlaganja kiretaže, Miljana od svih krije da su joj na pregledu pronašli izraslinu zbog čega su je savetovali da bi za nju najbolje bilo da odradi abortus.

- Na pregledu su joj rekli da ima cistu na jajniku, ali se još ne zna koje je prirode, čekaju se rezultati. U svakom slučaju to bi dodatno iskomplikovalo trudnoću, pa je Miljana odlučila da abortira, jer je svesna da je takva trudnoća čak i pod uslovom da nije životno ugrožena, jako teška", rekao je izvor za Svet.

- Sve vreme vrti neke sumnjičave priče, pa je čak pokušala da nagovesti Zoli kako dete možda i nije njegovo, samo da mu ne bi rekla istinu. Užasno se plaši da će je i on i svi ostali sažaljevati ako otkrije u čemu je problem, a to je jedino što nikako ne želi. Lakše će podneti i da je mrze nego da je žale. S druge strane, nema to sa kim da podeli i zbog toga je toliko loše ovih dana. I pored abortusa, koji sada zna da mora da obavi i to je razdire, brine da li će kasnije uopšte moći da ima decu ako bude htela. On u njenom slučaju može ostaviti trajne posledice, koje su joj lekari već i predočili. Mnogo je teže kada je prethodni porođaj završen carskim rezom, kao u njenom slučaju. Tu onda postoji ožiljak na prednjem zidu materice i na tom mestu može doći do usađivanja ploda i može se javiti ozbiljno krvarenje. Nažalost ona nema drugog izbora nego da to obavi - kaže dobro obavešten izvor.

