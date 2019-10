PRAVA DRAMA! KARANOVA JE BOJANIĆU SPASLA ŽIVOT: Saškin muž otkrio sve o čuvenoj PESMI, parama, a umešana je i Zlata Petrović! Pevačica se odmah OGLASILA!

Sukob Saške Karan i Miloša Bojanića ne jenjava, pa je tako nastala polemika kome je Bojanić prodao pesmu "Vragolanka", Zlati Petrović ili Saški Karan, kao i o čemu se radi u aferi "Plakati".

Aleksandar Gazivoda, pevačicin muža otkrio je šta se krije iza svega.

foto: Marina Lopičić

"Ja ne mogu da verujem da čovek koji ima ipak 70 godina, ne želim da ga uvredim, ali rekao bi naš narod da laže, ne znam šta drugo da kažem, ne govori istinu, ajde. Dobro se sećam tog perioda. To je bilo pre 2000. godine, kada je gospodin Bojanić zvao Sašku nekoliko puta i nudio joj pesmu "Vragolanka". Ja sam u jednom momentu rekao da odemo da vidimo šta je to, a Saška mi je kroz zezanje rekla: "Ma pusti ga, dosadan je, bio je ranije zaljubljen u mene, nisam mogla da živim od njega, kad sam se pojavljivala na tezgama, stalno je bio tu, a kad se vidimo, on mi ni jednu reč ne kaže". I jedan dan se mi spremimo i odemo kod njega. On je bio u iznajmljenom stanu, razvodio se tad, sve nam je to ispričao. I počastio nas je tu, mi smo žurili, on je otpevao prvu strofu "Vragolanke". Pitao nas je da li nam se sviđa, mi se pogledamo i Saška klima glavom, kao okej, sviđa nam se", počeo je priču Saškin suprug, pa nastavio:

"Mi smo tada ostavili njemu 500 maraka, otišli smo od njega. Saška je snimila tu pesmu sigurno godinu dana pre Zlate, ali pesma nije odmah izdata, tražilo se ko će to da uradi da bi se to na kraju našla najadekvatnija ponuda od firme u Bijeljini. Tamo je reklamirala ploču, a pesma "Vragolanka" je bila na njoj. Posle možda pet meseci, osam, godinu dana, Saška me zove uznemirena, kaže "Videla sam da "Vragolanku" peva Zlata". Šta se tu dešavalo, ne znam, kasnije je Saška trebala da reklamira ovde pesmu, međutim to je stopirano jer je Zlata već snimila pesmu. Ta se priča završila, nisam siguran da li su se njih dve čule, ne mogu da tvrdim."

foto: Zorana Jevtić

"Što se tiče postera, tada kada smo mi razgovarali o svemu, on je njoj rekao da je zainteresovan da ona ide sa njim da peva, on kao ima puno tezgi, imala ih je i ona tada. I on je rekao da hoće da je reklamira, ne znam za koje zemlje tačno je rekao da idu zajedno, slagaću. Saška mu je rekla da to može, ali da su joj nestali plakati. U to vreme pevač šalje plakate, slike pevača i to se zalepi na mesto gde se održava koncert. Ona mu je rekla da sačeka mesec dana da to uradi, a on joj je na to rekao da ima kombinaciju da to brzo završi. I rekao je ako hoće 1000 plakata, u to vreme je jedan plakat bio jedna marka, a on je rekao da će da sredi za 500 maraka. Ona mu je dala 100 maraka kao kaparu, niti se on posle toga javio i na tome se završila ta priča", ispričao je on, pa priznao:

"Saška je Milošu spasila život, on je bio umešan sa nekim kriminalcima, ali čućete to već, neću sad o tome."

Oglasila se i Zlata Petrović, koja tvrdi da ništa nije znala.

"Nismo se Saška i ja oko te pesme čule, mi smo inače super, ali nikada ni u nekom razgovoru se nismo dotakle te teme. Možda su Miloš i ona trebali to da rade, možda, čim je to pominjano, ali nikad sa Saškom nisam o tome pričala", zaključila je Zlata.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir