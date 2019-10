ZALJUBILI SE U RIJALITIJU, A SMETAJU JEDNOJ UČESNICI: Ivania se družila sa NJOM, a sin Novice Zdravkovića ih RAZDVOJIO! (VIDEO)

Dušan Zdravković i Ivania Bajić sve su bliži jedno drugom, a priznali su i da su se poljubili. Ipak, njihova ljubav se ne dopada svima.

Dina Galorini i Ivania Bajić započele su žestoku svađu i to zbog Dušana Zdravkovića.

foto: Printscreen/Happy

"Što se tiče gospodina Zdravkovića, ja stvarno ne smem više da mu prilazim! Zabranila mi je Ivania! Ja sam mu prijateljski prilazila i on meni, ali više ni s prijateljske strane ne smem da mu priđem, niti ću što i javno obećavam, treba ni da se plaši niti da se brine", izjavila je Dina.

foto: Printscreen/Happy

"Ne mogu da podnesem ove njene laži. Našla si posle mesec i po dana da odustaneš! Otkud to odjednom? Ti si pokazala da nisi prava prijateljica! Nisi se sklanjala od njega iako sam ja nešto s njim započela pre tebe. Nemoj ti da odustaješ, bori se do kraja, možda ipak bude tvoj. Ja imam poštovanje, i ne diram momke od mojih drugarica! Ali Dina to nema!", žustro je rekla Ivania.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir