IMALA JE TRAUME ZBOG NASILNOG DEČKA, A POSLE RIJALITIJA POČELA DA ZARAĐUJE STOTINE EVRA: Evo kako sada živi Izabela iz Parova i šta radi! (FOTO)

Izabela Anderson, atraktivna Šveđanka privukla je veliku pažnju u rijalitiju kada je govorila o dečku koji ju je maltretirao, a kada je izašla iz "Parova" ostvarila je svoje snove.

Danas zarađuje na stotine evra dnevno i živi daleko od javnosti. Otkrila je da je ponovo zaljubljena i da uživa u životu.

"Ostvarila sam svoj stan. Čim sam izašla iz rijalitija počela sam da renoviram lokal i da kupujem opremu, a majstori tetovaža su nam stigli iz Kolumbije. Imam dečka već šest meseci, ali ne želim da ga predstavljam javnosti. Trenutno želim da se posvetim poslu, da zaradim novca, a kasnije bih da se posvetim deci i porodici", rekla je ona.

Podsetimo, Izabela je pred ulazak u rijaliti "Parovi" preživela pravu torturu od tadašnjeg dečka.

"On je bio opsesivan, posesivan, jurio me je i špijunirao. Čitao je moje poruke, kontrolisao mi društvene mreže. Bio je grub i nisam smela da ga ostavim. Plašila sam se da to uradim, strahovala sam za svoj život jer mi je pretio da će me ubiti. Trenutak kada mi je svega bilo preko glave desio se u kolima. Vraćali smo se iz grada i posvađali smo se u automobilu. Počeo je da me vređa, mislio je da ga varam, nazivao me je pogrdnim imenima. Htela sam da izađem, ali me je povukao nazad, i to tako jako da sam udarila glavom o prozor. Glava me je nekoliko dana bolela, srećom, nije se razbilo staklo automobila, inače ko zna šta bi bilo.", govorila je tada Izabela.

