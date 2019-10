MILJANA KULIĆ SE VRATILA U ZADRUGU! Posle abortusa ne može Zolu u oči da pogleda: Kuka i plače BEZ PRESTANKA! (VIDEO)

Miljana Kulić napustila je "Zadrugu 3" na kratko vreme, jer je odlučila da ipak prekine trudnoću, nespremna za još jedno dete. Pri donošenju te odluke pomogla joj je porodica, ali i dečko Lazar Čolić Zola, kojeg nije mogla u oči da pogleda kada se vratila u rijaliti posle zahvata.

U kasnim satima i uplakana, nije imala želju ni da ga poljubi, a tek da mu objašnjava koliko se loše oseća.

foto: Printscreen

"Loše se osećam, kamera sve snima i sve se sluša. Nije mi ni do čega, loše sam i to je to. Sve sam videla, tvoj razgovor sa Majom i sve ostalo. Spavala sam, imam svojih privatnih problema. Nije mi ni do veze. Mnogo si loših stvari uradio u životu i molim te pusti me", kukala je Miljana.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir