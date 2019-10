ŽABAC I MILIJANA IMAJU TAJNI DOGOVOR: Ljubili se u ćošku, šaputali, a samo ih plaši Milojko! (VIDEO)

Milijana Božić bacila je oko na Nemanju Stamatovića Žapca, a sa njim je sklopila tajni dogovor.

foto: Printscreen/Happy

"Znaš ko je ovde najopasniji u kući, mali Zdravković! On je opasan veoma! Čuvaj se njega, voli sve žene on ovde. Niko mi nije rekao da radim nešto sa tobom, ja sam to odbio", govorio je Žabac Milijani, a ona se uplašila Milojkove reakcije:

"Ja ću da kažem da smo se mi dogovorili sve ovo večeras. Mi smo naj*bali sutra, Milojko će nam j*bati sve po spisku, ionako na tebe ljubomoriše", poručila je Milijana Božić.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir