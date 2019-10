PILA SAM LEKOVE SA SMIRENJE, ZOLA I MARIJA SU NA KRV I NOŽ, NE MOGU DA IZDRŽIM: Miljana Kulić kroz SUZE otvorila dušu posle ABORTUSA, svi je osuđuju!

Miljana Kulić vratila se sa abortusa, a kroz suze je progovorila o tome koliko joj je teško.

Kulićeva je priznala da je tužna zbog onog što joj se desilo, kao i da je bila pod lekovima za smirenje.

foto: Printscreen

"Samo mi je pet osoba prišlo, svi ostali mi dobacuju. Najlakše je ranjenog čoveka ubiti. Obećavam da od sutra počinjem da pijem antidepresive, vratiću se u normalu, kad prođu bolovi i krvarenje. Mom tati je zazvonio telefon u bolnici, čula sam da tata kaže nešto: "Maja i Zola". Mene je uhvatila panika, krenula sam u pola tri. Došla sam, on me ubeđuje da nije to to. Jesam ja posesivna i ljubomorna, ali mi je krivo što kad sam ja tu, on se sklanja od Maje. Rekao je da ona igra igru od kada se vratila, zabolelo ga je što ga je Maja odbila, proradila mu je sujeta. Krivo mi je, jednu reč ne progovara sa njom, a kada sam ja otišla, pričao je sa njom. Niko mu nije zabranio, ako već priča, neka priča dok sam ja tu. To me izbacuje iz takta. Uopšte psihički nisam dobro zbog celokupne situacije", govorila je Miljana i nastavila:

foto: Printscreen

"Ja sam toliko zaljubljena i toliko ga volim. Nikada nisam bila ovoliko glupa u ljubavi. Dvadeset minuta priča sa mnom, ja mu slepo verujem, ne prepoznajem sebe. Treba sve da se slegne. Treba i stan da se pogleda, da se vidi lokacija zbog posla. Da krene on nešto da radi, od ljubavi se ne živi. Stresovi ovde, ljudi su zli, gaze preko mrtvih. Ja ne kažem da sam cvećka, ali ne udaram nisko i ne gazim preko mrtvih. Rešila sam zbog tih lekova i zbog stresova da me je Bog sačuvao sa Željkom."

"Dadilja kaže da Željku svi priđu iz ljubavi, a samo Zola iz obaveze. Izađem iz apartmana i svoje frustracije lečim na Zoli. Rešila sam da više nikoga ne slušam. Ja zaista osećam njegovu ljubav, ne bih bila sa njim da ne osećam njegovu ljubav. Marija i ja jedan dan super, sutradan na krv i nož. Kad sedne sa onom ljigom, Markom čm*rkom, onom ljigom... Ona se upušta u razgovor sa njim, ja joj kažem: "Svaka ti čast kakvo si društvo odabrala". Da gledaju nas dve kako se svađamo u apartmanu i šta radimo, to bi bilo najgledanije. Napolju je najviše na svetu volim i ovde je volim, ali zna da me dovede do ludila. Samo čekam dan kada će ona i Zola biti na krv i nož. Ne mogu više da izdržim", ispričala je Kulićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

