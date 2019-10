POKAJALA SAM SE, GREŠKA ME KOŠTALA MNOGO SUZA: Milijana pričala o Požgaju, a onda se on POJAVIO! Ovako je reagovala Božićeva žena!

Milijana Božić izašla je iz rijalitija, kako bi bila u jednoj emisiji, gde su joj spremili iznenađenje.

Ona je govorila o svojoj svadbi sa Milojkom, sve dok je nije prekinuo ulazak Aleksandra Požgaja.

"Ta greška koju sam uradila pre svadbe mnogo me je koštala suza, ali eto ja što želim to i uradim. Pokajala sam se priznajem. Odlično se osećam kao gospođa Božić i tako će to ostati", rekla je Milijana, a onda joj je prišao Požgaj.

"Čestitam ti i svadbu Milijana, ti si dobra devojka i želim ti sve najbolje.

Milijana je bilo vidno uznemirena i u šoku jer je njega najmanje očekivala u studiju", rekao je on.

"Ne mogu da budem ok sa Požgajem, kad nije ispunio svoja obećanja prema meni", izjavila je Božićeva.

"Trenutno uzivam u ljubavi sa svojom ženom i mom životu je sve super! Obilazim gradove po regionu, sa mojim brakom je sve u redu. A što se tiče Milijane - ne može njoj Milojko ništa da zabrani", zaključio je Požgaj.

