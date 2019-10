TIJANA I ANA SE STIDE MILJANE! KAD SE ZAVRŠI RIJALITI NEĆE BITI SA ZOLOM: Marija Kulić kroz suze priča o ćerki, a evo šta joj je rekla posle ABORTUSA!

Marija Kulić progovorila je o odnosu Miljane i Lazara Čolića Zole, pa i o nedavnom abortusu na kom je bila njena ćerka.

Miljanina majka kaže da sada Miljana i Zola moraju da vode računa.

"Htela sam da joj kažem da posle kiretaže 40 dana ne sme da ima odnose, onda da sačeka ciklus i da krene sa pilulama. Ja ne mogu da opravdam njeno ponašanje ovde, zato što ne može nijedno veče da prođe bez odnosa, ispada da nema obzira prema roditeljima i prema sestrama", pričala je Marija kroz suze i dodala:

foto: Damir Dervišagić

"I Tijana i Ana se stide nje. Niko ne može da veruje da ona ne može da se suzdrži. Ona je dugo bila sama, po 9, 10 meseci, ona može bez toga, a ovo kao da tera inat pa je non-stop sa njim. I da izuzmemo nas porodicu, ali ovo dete Željko kad poraste da gleda te klipove, pa to nema smisla. Ona kaže da će to da obriše, ja joj kažem zašto radiš nešto čega ćeš da se stidiš i da brišeš. Meni nije bilo dobro juče, morala sam da izvršim još jednu kontrolu pa sam se onda vratila. Onda smo se posvađali što sam joj rekla da ne može da ima odnose 40 dana, a ona kaže: "Ovaj mi je rekao 3 dana, 6 dana".... Tijana se ljutila što ovo radi u rijalitiju, mnogo su ljute na Miljanu šta mi radi. Tijana joj kaže, dete gleda objektivno, kaže joj: "Majka je sve u pravu", a ona kaže da mi ne volimo Zolu. Ja smatram da kad se završi rijaliti, da neće biti zajedno, ovo je šou, nije stvarni svet. Ona mora da ima negde u podsvesti da je sve ovo njegova igra. Zola se sada stvarno okej ponaša prema njoj, ali videćemo koliko će to da traje kad se ovo bude završilo."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir