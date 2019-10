NEPISMENO GOVEDO, ŠTA ONI ZNAJU O MEDICINI! Marija doživela nervni slom kad je saznala da joj je ćekra posle kiretaže imala odnose sa Zolom! ISTRČALA IZ BELE KUĆE! (VIDEO)

Miljana Kulić je odmah nakon kiretaže imala odnose sa Lazarom Čolićem Zolom, što nikako nije smela. Njena majka Marija je tu informaciju saznala tokom emisije nakon čega je nastao opšti haos!

"Ovo je nepismeno govedo, šta oni znaju o medicini. Molim produkciju da ih odmah pošalju u ludnicu. Oni se sveseno izlažu riziku. On ovo radi namerno da je uništi, a ona je glupača. Ona svoje zdravlje uništava. Morala sam da kažem ovo, jer sam bila prisutna kada su joj svi rekli da ne sme da ima odnose. Ja smatram da ovo rade u inat meni. Aposlutno više me ne interesuje, da ustane i da krene da šeta gola. Ja sam ovde zbog moje dve devojčice, njih dvoje me više ne interesuju", prokomentarisala je Marija Kulić, a potom napustila Belu kuću i izašla u dvorište.

Nakon toga nastao je opšti haos gde su se umešali i ostali zadrugari.

"Nijedan ginekolog to nije mogao da joj savetuje", vikala je Saška.

"Ona se brine o mom zdravlju, ona koja mi je posle kiretaže govorila sve najgore", drala se Miljana.

