DADILJA MALOG ŽELJKA U SUZAMA, MILJANA HOĆE DA JE OTERA: Ušla sa Zolom u sobu svog SINA, pa iznela PAKLENI PLAN! (VIDEO)

Marija Kulić i dadilja čuvale su dete Miljane Kulić, ali je ona ušla sa Lazarom Čolićem Zolom i iznela svoj predlog.

Marija je prekorila Miljanu što se žalila kako dadilja neće da joj skuva kafu, s obzirom na to da je ona tu da čuva malog Željka Kulića, a ne da bude na usluzi Miljani. Svađa se kasnije nastavila u prostoriji gde boravi Željko.

foto: Printscreen

"Mene je žena zamolila da stavim autić da se puni. To je to. Ušao sam i to je to. Uzeo sam da jedem kad sam već bio tu", rekao je Zola.

"Ući će ovde Zola i mi ćemo da čuvamo dete, kraj. Žena može da ide odavde", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

"Dete, žena i ja odavde ne idemo, ovo je moj uslov i kraj. Ti si nju napala da je ona sama zvala Zolu", vikala je Marija.

"Ja sam je pohvalila, rekla sam da je najbolja od svih", pravdala se Miljana kad je videla da dadilja plače.

foto: Printscreen

