UKRAŠĆU MILJANI DETE! BOLJE DA RASTE UZ OCA, NEGO UZ LUDU K*RVETINU! Ivan Marinković skovao PAKLENI PLAN da sina Željka uzme od Miljane, a to nije sve

Prvu rijaliti-bebu na ovim prostorima Željka Kulića, sina Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, otac nije priznao. Dok Ivan boravi u "Parovima", a Miljana Kulić zajedno sa mališanom u "Zadruzi", tema roditeljstva nad mališanom ponovo je otvorena, a Marinković je doneo odluku da uzme starateljstvo Miljani.

Naime, Marinković je svojevremeno priznao da nije planirao ništa ozbiljno sa Kulićevom, već da ju je iskoristio za seksualne potrebe, te da se trudnoća dogodila neplanirano i neželjeno. Ipak, pre ponovnog ulaska u zemunsku vilu doneo je odluku da preotme nepriznatog sina Željka od majke Miljane Kulić, a sve zbog toga što je saznao za njenu novu trudnoću sa Lazarom Čolićem Zolom.



Poznato je da je Ivan sina video samo jednom i to odmah nakon Miljaninog porođaja, od tog trenutka rijaliti-učesnik nije pokazivao interesovanje za naslednika. Iz brak sa Gocom Tržan Marinković je dobio kćerku Lenu. U javnim ispovestima rijaliti-učesnik je isticao koliko mu naslednica nedostaje i kako bi voleo da je više uključen u njen život, ali da je to nemoguće zbog lošeg odnosa sa bivšom suprugom. Pored sukoba sa popularnom pevačicom, Ivan iza sebe ima brojne svađe sa majkom svog drugog deteta Miljanom Kulić. Marinković je bio izričit u tome da ga ni Kulićeva ni sin ne interesuju, kao što je svojevremeno tvrdio, ali pred novo učešće u rijalitiju sve se promenilo.

Aktuelni učesnik "Parova" je saznao za novu trudnoću Kulićeve i u njemu su se probudile nove emocije i drugačiji planovi, tvrdi bliska prijateljica Ivanove sestre Teodore koja nam je prenela detalje razgovora s njim.

- Ika je saznao za Miljaninu trudnoću. Često se u pijanstvu podsmevao na tu temu, a Željka gotovo nikada nije pominjao u društvu. Svi znamo da je njegov otac, ali o priznavanju i DNK testu nikada nismo smeli da govorimo kako se ne bi ljutio. Nekoliko dana pred ulazak u "Parove" Ika je promenio ploču - započinje Teodorina drugarica koja insistira na anonimnosti i dodaje da strahuje za Miljaninog sina.

- Siroto dete... Nije ono krivo što ima takve roditelje. Bojim se kakav će čovek postati zbog Miljaninog i Ikinog ponašanja - priznaje ona.

Mnogo je pio, nije se smirivao, a glava je već počela da mu pada. Dugo je ćutao, zabrinuto i uplakano me gledao, pa rekao: "Jadan moj Željko! Sine moj, doći će tata po tebe. Slušaj me, ukrašću Miljani dete! Bolje da raste uz oca, kakav sam, takav sam, sa mnom bi bio sigurniji nego uz onu bolesnicu, ludu, kurvetinu" - priča sagovornica i dodaje:

- Ubrzo nakon toga on je opet otišao u "Parove". Više nije pričao o Željku, a ja se nadam da je to izbacio iz glave. Bojim se da pijan ne napravi neku glupost. Završiće se rijaliti, ali njegovo opijanje neće nikada. Bojim se da ne naudi sebi, Miljani i tom sirotom detetu.

Inače, Ivan Marinković je sina posmatrao kao plod strasti i nepromišljenosti, a njegovu majku kao zabavu i objekat za podmirenje potreba.

- Ono što smo Miljana i ja imali je samo strast sa moje strane. Bila je zanimljiva i mogu da kažem da sam je iskoristio jer sam video da mogu da je imam. Kao i svaki muškarac, imao sam potrebu za pražnjenjem, ona je bila zaljubljena u mene i eto desilo se to dete na kraju. Dete nisam hteo, ono se omaklo. Ja nisam očekivao, mislio sam da neće iz prvog puta, ali očigledno sam vrlo plodan. Što se mene tiče, ja sam rekao da me Miljana ne zanima kao žena niti me je ikada zanimala, čak ni posle saznanja da je trudna - izjavio je Ivan svojevremeno za domaće medije.

