GAGI ĐOGANI ŽESTOKO ISPROZIVAO BIVŠU! Anabela me je šutnula ko VAŠKU, dugovao sam 25.000 €! A onda je potkačio i Andreja

Gagi Đogani se pre ulaska u "Zadrugu 3" prisetio se perioda kada ga je njegova tadašnja supruga Anabela Bukva šutnula kao poslednju vašku, baš onda kada mu je najviše bila potrebna.

Kontroverzni denser i učesnik rijalitija nikada nije krio da ga je mnogo povredilo to na kakav način je odstranjen iz života svoje bivše supruge, s kojom je bio 20 godina u braku, a razveo se 2009. godine. On se pred sam ulazak u rijaliti prisetio kako je izgledao najgori period u njegovom životu, kada je grcao u dugovima, bez posla i prijatelja, prepušten sam sebi.

"Kad je Anabela pošla sa tim njenim dečkom, znate svi sa kim je bila, ona mi je pustila SMS: "Šta nam je to trebalo, sve smo imali, ajde dođi da se vidimo posle par meseci". Ona je tada imala lobiu svim novinama i svuda je jača od mene. Ja sam svuda predstavljen kao negativac. Mene nikada niko nije zvao da čuje moju stvar. Moju verziju priče. Kada smo se razvodili, ona je povela advokata, ja ga nisam imao. Nju su novinari izigrali i izradili na štetu cele porodice", rekao je Gagi, a onda se prisetio i perioda kada je bio bez posla, a Anabelu lovili estradni menadžeri, koji su joj uzimali ogromne pare za procenat od nastupa.

"Radila je godinama uz moj repertoar. Ja sam se sam snalazio kako sam znao i umeo. Rekao sam joj da ne brine za mene jer sam ja tata u svom poslu. Saša Obradović je uzeo da radi sa njom i uzimao joj 25 odsto, a Mirko Gavrić 10 odsto i šta je njoj ostajalo? Sve sam dao od sebe da bi neko tek tako nju preuzeo. To je kao kada bi sa ortakom imao pumpu, pa mu posle nekog vremena kažeš, pali. To je moja pumpa. Ona je našla nove menadžere, a mene je šutnula kao vašku. Kako sam živeo posle nje, to samo ja znam. Snimio sam album bez njene pomoći. Imao sam dug 25.000 evra, ali sam uspeo sve da vratim. Nije se tada setila ni da me pozove da pita kako sam. Kunem se u decu da je tako bilo. Bio sam narkoman, batinaš, zlostavljač", pričao je Gagi iskreno o najbolnijem periodu života, kojije sada iza njega.

Sestra me je spasla od droge! Gagi Đogani je pričao kako se odvikavao od narkotika, pa zaplakao kao kiša, kada je Natalija Trik FX prišla da ga uteši. - Dogodio mi se klik u glavi, rekao sam da je dosta. Eto, setio sam se moje dece. Oni su mi snaga, sestra je došla kad sam imao tu krizu. Napustio sam stan na neko vreme i živeo kod nje u Zemunu. Mnogo sam ih povredivao. Moja porodica i deca su moja snaga. Taj period u Zemunu je bio kao neki karantin za mene. Familija samo može da te izvuče iz toga - bio je iskren Gagi. foto: Sonja Spasić, Printskrin/Instagram

