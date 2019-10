ŠTA JA IMAM SA TIM KAKVA JE ONA SA LUNOM I MARKOM? Gagi Đogani se udružio sa OVOM zadrugarkom, ćerka mu NEĆE OPROSTITI! (VIDEO)

Gagi Đogani razgovarao je sa Majom Marinković u dvorištu, a svi znaju da je zadrugaka u veoma lošim odnosima sa njegovom ćerkom Lunom.

Ipak, Gagija to ne sprečava da provodi vreme sa njom.

"Ti znaš od prvog dana ovde, ja sam se ovde resetovao, kako se ona bude ponela prema meni, ja ću prema njoj. Šta ja imam sa tim kakva je ona bila sa Lunom, i sa Markom? Ja sam tvom tati pružio ruku. Ljudi, ovo je igra", rekao je Gagi.

"Pitali su me kakav ću odnos imati sa tobom, ja sam rekla da imam poštovanje prema tebi, to što nas dve imamo problem, to je drugo", dodala je Maja.

