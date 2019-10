DALILA PROGOVORILA O NASILJU! Nije krila ništa o braku sa Dejanom i sve je ŠOKIRALA jedna činjenica (VIDEO)

Dalila Dragojević otkrila je da je njen suprug Dejan nikada nije tukao i da nije bilo nasilja kada su se pre nekoliko dana posvađali u rijalitiju.

Prisetimo se, on je burno odreagovao kada je Dalila izgovarala niz pogrdnih reči, a onda je morao da se opravda za stolom i pred svima. Međutim, ipak je Dragojevićeva odlučila da ispriča sve u mesto njega.

"Ja ne mislim da je bio nasilan, to je za mene udarac. On je hteo mene da uhvati, ja sam se odupirala, jer nisam želela da bude u hotelu. Nikad me nije udario niti smo imali takvu svađu", rekla je Dalila.

Kurir.rs/Foto Printscreen

