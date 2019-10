TOLIKO OD MENE - REKAO, OKRENUO SE I OTIŠAO?! Lazar Čolić Zola napustio rijaliti kuću, a tek da čujete ZAŠTO!

Lazar Čolić Zola danas je kažnjen zbog neprisustvovanja na sastancima i čitanju pisama. Međutim, umesto da se primiri, on je besan najavio odlazak iz "Zadruge 3", jer smatra da to što se dogodilo nije bilo bilo pravedno.

On je ustao da se obrati česlnicima šoua povodom svega, pa zamolio da ga niko ne prekida jer će izlaganje biti kratko.

Tada, za crnim stolom otkrio sve što mu je na duši. Zatražio je da mu se odobri razgovor sa produkcijom, ljut zbog kazne, ali i "nepoštovanja prvobitnog dogovora".

"S obzirom da sam danas nepravedno kažnjen... učestvovao sam i na prvom i na drugom pismu, znam sadržaj i prvog i drugog pisma, od 'A' do 'Š', i prvu kaznu koju sam dobio smatram da nije bila pravedna s obzirom na naš dogovor, koji smo imali zbog mojih lekova koje pijem. Psihijatrijske, jake lekove, i zato što ste mi obećali da ćete mi tolerisati sat vremena mesec dana. Ali jutros nisam zakasnio čak ni pet minuta. Znam apsolutno sadržaj i prvog i drugog pisma i dok mi ne omogućite razgovor sa produkcijom, ne planiram da učestvujem, ni na zadacima, ni pismima, ni emisijama, dok mi to ne omogućite, Ako mi to ne omogućite do nedelje, želim da napustim rijaliti. Toliko od mene", izjavio je pred svima Zola pa brzim korakom otišao do vrata i izašao iz Bele kuće u dvorište rijalitija.

