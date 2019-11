DALILA JE PRE DEJANA DRAGOJEVIĆA BILA U BRAKU SA KRIMINALCEM SA KOJIM IMA ĆERKU?! Rijaliti zvezda dete KRIJE u Švajcarskoj već 5 godina?! ISPLIVALI UZNEMIRUJUĆI DETALJI!

Dalila Dragojević je poznata po svojim turbulentnim vezama, a malo je poznato da je pre Dejana Dragojevića bila u braku. Naime, tokom učešća u Parovima, Zerina Hećo iznela je ovaj detalj iz Dalilinog života, dok je Milutin Radosavljević Mili izneo podatak da je njen bivši muž imao problema sa zakonom zbog čega je i kratko bio u zatvoru.

- Eso je njen bivši muž. Dalila je napala moje dete, uputila razne uvrede na moj račun zato ću sada da reagujem. Zbog njenih fanova koji me takođe napadaju iznosim to da je ona bila udata. Ako hoćete da dođete do tog čoveka pitajte Daliline antifanove. Mladen može da potvrdi moju priču - rekla je tada Zerina, a Vuletić je sve to potvrdio i dodao da je Dalila otela Esa od najbolje drugarice.

foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

Na sve to se nadovezao Mili i rekao kako on poznaje Dalilinog bivšeg muža.

- Eso se bavio šaniranjem i pljačkom. On je jedno vreme proveo i u zatvoru - rekao je Mili.

Kako danas mediji pišu Dalila Dragojević 2014. godine bila je trudna, ali je, prema njenim rečima, odlučila da prekine trudnoću i navodno abortirala. Dragojevićeva nije otišla na kiretažu, već je rodila devojčicu, koju već pet godina uspešno krije u Švajcarskoj. Dalila je 2017. godine u rijaliti "Parovi 5" priznala da je bila sa dečkom četiri godine i da je s njim ostala trudna, ali je tada navela da nije želela da mu rodi dete. Međutim, istina je sasvim drugačija, i to Dalila krije od svih, čak i od muža Dejana Dragojevića.

Dragojevićeva se sa tadašnjim dečkom preselila iz Beča, u kojem su živeli neko vreme, u Švajcarsku i tamo se porodila da bi potom ćerku ostavila i vratila se u Bosnu, kako je preneo izvor.

Kako za Rijaliti otkriva N. M. (identitet poznat redakciji), Dragojevićeva se sa tadašnjim dečkom preselila iz Beča, u kojem su živeli neko vreme, u Švajcarsku i tamo se porodila da bi potom ćerku ostavila i vratila se u Bosnu.

- Ovo je najbolnija Dalilina tema, o njoj nikada ne priča pošto ni danas ne može da se pomiri sa činjenicom da je ostavila dete i pobegla. Dalila je prošla kroz pravi pakao zato što su nakon porođaja počeli veliki problemi. Pre svega, taj dečko ju je fizički maltretirao i psihički je uništavao. Trpela je sve i svašta, a kada se najmanje nadao, pokupila je stvari i pobegla iz Švajcarske u Bosnu. Dete nije povela jer se bojala da će on zahtevati da je viđa i da će detetu namerno nauditi da bi se njoj svetio - objasnio je izvor.

Podsetimo, Dalila o ovoj potresnoj temi iz prošlosti pričala je pre dve godine, kada su je novinari u emisiji "Upoznajte parove" pitali zašto laže da je abortirala. Ona je i tada je pokušala da zaobiđe istinu iako se iz njenih rečenica jasno moglo uočiti veliko pokajanje.

- Ima tu istine, ali o tome ne želim da pričam. Tačno je da sam imala momka s kojim sam se zabavljala četiri godine, ali smo se razdvojili kada sam otišla za Beč da radim. Nismo mogli dugo da budemo razdvojeni, pa smo odlučili da pobegnemo za Švajcarsku. Ostalo neću komentarisati - rekla je tada snalažljiva Dalila.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, MV, Rijaliti / Foto: Sonja Spasić

Kurir