Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola posvađali su se nakon "Zadrugovizije" zbog toga što je Miljana tokom nastupa poljubila Mirka Gavrića u usta.

Kada su stigli u Zadrugu, Kulićeva je pokušavala da mu objani kako je to sve zarad zabave i da je to šou biznis, ali je Zola uzvratio da će i on praviti "šou biznis" sa nekom devojkom.

"Brukaš me", govorio je Zola. Miljana i Zola su u jednom momentu počeli da se šutiraju, ali su brzo prestali.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir