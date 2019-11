SVIMA JE RAZGLASILA ŠTA SE DESILO, A JA SAM TEK BIO USTAO! Mateja ne zna šta će sa Tarom: A tek da vidite kome se POVERIO!

Tara Simov veoma se rastužila pošto joj je Mateja Matijević priznao da ne vidi sebe u vezi sa njom. Iako su posle "Zadrugovizije" završili pod jorgan planinom, dvojac i te kako ima probleme i nikako da ih reše.

On se ovim povodom poverio Mini Vrbaški u dvorištu "Zadruge 3", napominjući da strasti između njega i Tare ima, ali da to za vezu nije dovoljno.

"Mina, mi imamo ogromnu strast, ali to nije dovoljno za vezu. Ja ne mogu da je guram od sebe, ali ja ne mogu da budem u vezi", jadao se Mateja.



"Znam, sve razumem, sve mi je poznato..." rekla mu je Mina.



"Lepo mi je, sve je super. I kažem joj da ne priča i da idemo polako. Ja ustajem, ona svima razglasila da smo u vezi. Nije mi to to. Super je ona za druženje. Gotivim je", nastavio je on.

Iva Grgurić pridružila se razgovoru, pa ga zajedno sa Minom posavetovala da porazgovara sa Tarom, te da se potrudi da nađe neko rešenje.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

Kurir